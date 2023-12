Freigabe erfolgt: A3 bei Regensburg ist nun offiziell sechsspurig

Gute Nachrichten für Auto- und Lkw-Fahrer rund um Regensburg: Die A3 zwischen dem Autobahnkreuz und der Anschlussstelle Regensburg-Ost ist nach einer Verzögerung nun offiziell sechsspurig.









Wie die Autobahn Südbayern mitteilte, erfolgte in der Nacht auf Freitag die Freigabe. Ursprünglich hätte der sechsspurige Abschnitt bereits in der Nacht auf Donnerstag freigegeben werden sollen. Das musste schließlich verschoben werden.



Grund für die Verzögerung: Das Reinigen des Baustellenbereichs in Fahrtrichtung Nürnberg hatte länger gedauert als gedacht. „So konnte vor dem Einsetzen des morgendlichen Berufsverkehrs die Gelbmarkierung nicht mehr abgefräst werden“, erklärte Christoph Gabriel von der Autobahn GmbH. Dieser Schritt war notwendig, bevor die Fahrbahn der A3 auf dieser Seite freigegeben werden konnte. In Fahrtrichtung Passau fließt der Verkehr seit Dienstag bereits dreistreifig.

− cav