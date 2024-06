Freie Wähler treffen sich zu Landesversammlung

Eine Woche vor der Europawahl treffen sich die Freien Wähler in Bamberg zu einer Landesversammlung. Neben der Wahl könnte eine Grundsatzrede von Parteichef Aiwanger die Zusammenkunft prägen.

Die Freien Wähler treffen sich am Samstag (10.00 Uhr) zu einer Landesversammlung in Bamberg. Im Fokus wird dabei die Europawahl am 9. Juni stehen. Zu Beginn des Treffens wird die Spitzenkandidatin der Partei zur Europawahl, Christine Singer, eine Rede halten, wie ein Parteisprecher mitteilte. Parteichef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger soll den Angaben nach zudem eine Grundsatzrede zum Thema „Den Bürger ernst nehmen“ halten.

© dpa-infocom, dpa:240531-99-231139/2