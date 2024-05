Freie Fahrt auf Bayerns Straßen am Pfingstmontag

Am Pfingstmontag sind Urlaubsreisende ohne größere Verzögerungen an ihrem Ziel im Freistaat ankommen. Laut der Reisekarte des ADAC gab es nur einen rund zwei Kilometer langen Stau auf der Autobahn 3 von Passau nach Nürnberg zwischen der Anschlussstelle Velburg und der Anschlussstelle Neumarkt-Ost.

Zu Beginn der Pfingstferien hatte der ADAC mit einem regen Reiseverkehr in Bayern gerechnet, da elf Bundesländer in die Pfingstferien gestartet sind. Auch am kommenden Wochenende, wenn sich viele Reisende wieder auf den Rückweg machen, werden zahlreiche Staus auf den Straßen des Freistaates erwartet.

© dpa-infocom, dpa:240520-99-100771/2