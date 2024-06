Fredl Fesl mit 76 Jahren gestorben

Bayerischer Liedermacher Fredl Fesl ist tot - Fredl Fesl, niederbayerischer Musiker und Sänger, steht an einem alten Anhänger unter einer Weide in seinem Garten. Der bayerische Liedermacher und Mundart-Barde Fredl Fesl ist nach jahrelanger, schwerer Krankheit am Dienstag gestorben. - Foto: Matthias Balk/dpa