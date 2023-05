Frederic Wandres bei Dressur-Grand Prix nicht zu schlagen

Dressurreiter Frederic Wandres mit Duke of Britain - Dressurreiter Frederic Wandres winkt nach einem Ritt. - Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Dressurreiter Fredric Wandres hat bei der Pferd International in München den Grand Prix gewonnen. Der 36-Jährige aus Hagen am Teutoburger Wald setzte sich am Freitag zum Auftakt des Turniers mit seinem Top-Pferd Duke of Britain durch. Der WM-Dritte mit der Mannschaft bekam für seinen Ritt auf dem 16 Jahre alten Wallach 77,739 Prozentpunkte und war damit vor Therese Nilshagen auf Dante Veltino. Die Schwedin lag mit 74,0 Prozentpunkten vor Matthias Alexander Rath aus Kronberg im Taunus, der auf Thiago mit 73,196 Punkten gewertet wurde.

