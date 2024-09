Frauenleiche in Mehrfamilienhaus gefunden

Polizei - Symbolbild - In einer Wohnung in Bergheim ist die Leiche einer Frau gefunden worden. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Nachdem der Polizei eine starke Geruchsbelästigung aus einer Wohnung gemeldet wird, finden Beamte eine Leiche. Eine Obduktion soll bei der Aufklärung des Falls helfen.

Polizisten haben in Bergheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) eine Frauenleiche in einer Wohnung gefunden. Zuvor sei den Beamten am Donnerstag eine starke Geruchsbelästigung aus dem Apartment eines Mehrfamilienhauses gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten verschafften sich Zutritt und fanden die Leiche der Frau.

Die Todesumstände sind den Angaben zufolge bislang unklar, die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die 54-jährige Bewohnerin handelt. Der Leichnam wird obduziert.

