Frauen beleben 63-Jährige an Haltestelle wieder

In München bricht eine Frau an einer S-Bahnhaltestelle zusammen. Zwei Frauen reagieren sofort - und retten der 63-Jährigen damit das Leben.

Zwei junge Frauen haben eine 63-Jährige wiederbelebt, die an einer S-Bahnhaltestelle in München zusammengebrochen war. Wie die Bundespolizei mitteilte, retteten sie der Frau damit das Leben. Laut einer Sprecherin der Bundespolizei warteten alle drei Frauen am Montagnachmittag an der Haltestelle Berg am Laim auf die S-Bahn, als die 63-Jährige plötzlich einen medizinischen Notfall erlitt.

Die beiden 20 und 22 Jahre alten Frauen brachten die Frau zunächst in die stabile Seitenlage, stellten dann aber fest, dass sie keinen Puls mehr hatte, wie die Sprecherin sagte. Sie führten den Angaben nach bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen durch, sodass noch vor Ort wieder ein Puls bei der 63-Jährigen feststellbar war. Die Frau kam ins Krankenhaus, ihr Zustand war am Morgen nach dem Vorfall der Sprecherin zufolge stabil.

