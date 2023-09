Frauchen lässt Hund verwahrlosen und will ihn aus dem Fenster werfen

In Schwandorf wollte ein Frauchen ihren verwahrlosten Hund vor den Augen der Beamten aus dem Fenster werden. −Symbolbild: dpa

Ein Notruf wegen eines Hundes hat die Polizei in Schwandorf in der Nacht auf Samstag erreicht. Der Hund würde sich seit mehr als 24 Stunden allein in einer Wohnung befinden, hieß es. Dann ereigneten sich dramatische Szenen.









In der Wohnung fanden die Beamten laut Mitteilung „katastrophale Zustände“ vor. Der Boden war mit mehreren Laken bedeckt, welche bereits schon vielfach mit Hundekot befleckt wurden. Essen und Trinken wurde bereitgestellt, jedoch nahm der Hund aufgrund der Stresssituation offensichtlich keine Nahrung mehr zu sich.



Während die Beamten vor Ort waren, versuchte die 20-jährige Hundebesitzerin, ihren Hund aus dem Fenster zu werfen. Dazu kam es jedoch glücklicherweise nicht. Der Hund wurde durch die Beamten in Verwahrung genommen und anschließend dem Tierheim übergeben. Das zuständige Veterinäramt übernimmt die weitere Sachbearbeitung.

− kse