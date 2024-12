Frau wird von Auto angefahren und stirbt im Krankenhaus

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird eine ältere Frau von einem Auto angefahren und tödlich verletzt

Eine 76-jährige Fußgängerin ist in München von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Die Frau hatte am Mittwochabend eine Straße überquert, als ein Wagen gegen sie prallte, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb dort den Angaben zufolge an ihren schweren Verletzungen. Gegen den 30-jährigen Fahrer wird nun ermittelt.

