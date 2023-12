Frau wird in München tödlich von Laster überrollt

Eine Frau ist in München von einem Laster überrollt und tödlich verletzt worden. Die 71-Jährige sei am Montagnachmittag noch an der Unfallstelle im Stadtteil Laim gestorben, teilte die Berufsfeuerwehr mit. Ein Zeuge habe versucht, die Verunglückte wiederzubeleben. Doch seine Bemühungen blieben den Angaben zufolge ebenso erfolglos wie die von Feuerwehr und Rettungsdienst. Der Fahrer des Lasters wurde nach dem Unglück vom Krisendienst betreut. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

