Frau wird in Fürth Opfer von Gewaltverbrechen

Nachbarn sehen Blutspuren in einem Treppenhaus. Die Polizei findet später die Leiche einer Frau. Nun ermittelt eine Mordkommission. Welche Erkenntnisse hat sie bisher?

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Mehrfamilienhaus in Fürth ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdeliktes. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um eine Bewohnerin des Hauses handelt, die Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Leiche weise Spuren von stumpfer Gewalt auf.

Ermittler der Mordkommission und Vertreter der Staatsanwaltschaft nahmen am Nachmittag ihre Arbeit am Tatort auf und befragten Anwohner. Sie wollten so Hinweise auf den Tathergang und mögliche Verdächtige bekommen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Die Beamten waren von Nachbarn verständigt worden, die im Treppenhaus Blutspuren gefunden hatten. Eine Streife entdeckte anschließend in einer Wohnung die Leiche der Frau.

Bei der Suche nach dem möglichen Täter setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Mit Diensthunden suchte sie im Bereich um das Wohnhaus nach Spuren.

© dpa-infocom, dpa:240903-930-222078/2