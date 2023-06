Frau wird bewusstlos: Im Krankenwagen randaliert sie und verletzt Sanitäter

Durch gutes Zureden begab sich die Frau zwischenzeitlich freiwillig in die Obhut der Sanitäter und sollte ins Krankenhaus transportiert werden. Im Krankenwagen begann nun die Dame zu randalieren und wollte sich von den angeschlossenen Geräten losreißen. −Symbolbild: Bastian Winter

Erst wurde sie bei einer Veranstaltung bewusstlos, danach randalierte eine Straubingerin im Krankenwagen, verletzte Sanitäter und beleidigte Beamte.









Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 35-jährige Straubingerin in der Nacht auf Sonntag in einer Kultureinrichtung im Süden der Stadt kurzzeitig bewusstlos. Die Behandlung durch den verständigten Rettungsdienst verweigerte sie jedoch, daher wurde eine Streife hinzugerufen.



Durch gutes Zureden begab sich die Frau zwischenzeitlich freiwillig in die Obhut der Sanitäter und sollte ins Krankenhaus transportiert werden. Im Krankenwagen begann nun die Dame zu randalieren und wollte sich von den angeschlossenen Geräten losreißen. Hierbei schlug sie einen Sanitäter mit der Hand in das Gesicht wobei dieser leicht verletzt wurde. Im Anschluss wurde die Frau durch Polizeibeamte gefesselt und ins Krankenhaus begleitet. Während der ärztlichen Untersuchung im Krankenhaus beleidigte sie die beiden Beamten.





Frau stand erkennbar unter berauschenden Mitteln





Da die Frau erkennbar unter berauschenden Mitteln stand, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet. Die Dame erwartet nun eine Strafanzeige wegen Tätlichen Angriff gegen Hilfeleistende sowie Beleidigung.

