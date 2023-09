Frau wird bei Streit mit Kopf gegen Türrahmen geschlagen

Krankenhaus - Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 37-jähriger Mann soll eine 28-Jährige bei einem Streit in einer Wohnung in München-Sendling mit dem Kopf gegen einen Türrahmen geschlagen und schwer verletzt haben. Nach dem Vorfall am späten Samstagabend lief die blutüberströmte Frau mit ihrem achtjährigen Sohn auf die Straße, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wieso es zu der Auseinandersetzung kam und in welcher Beziehung die Frau zu dem Mann steht, war zunächst nicht bekannt.

Die Frau wurde mit einer stark blutenden, tiefen Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige war nach dem Streit geflüchtet. Am nächsten Tag ging er von selbst zu einer Münchner Polizeiinspektion. Nach seiner Vernehmung wurde er wegen der Tat angezeigt und später wieder entlassen. Die Polizei nahm ihre Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

