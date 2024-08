Frau wird aus Auto geschleudert - lebensgefährlich verletzt

Auf der Autobahn 3 verliert eine Frau die Kontrolle über ihren schweren Wagen, er überschlägt sich mehrfach. Ihre Beifahrerin kämpft ums Überleben.

Bei einem Autounfall auf der A3 im Landkreis Aschaffenburg ist eine Frau am Nachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Sie war als Beifahrerin in einem SUV unterwegs. Die Fahrerin habe aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über den Wagen verloren, das Auto habe sich zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Weibersbrunn mehrfach überschlagen, teilte die Polizei am Abend mit. Die Beifahrerin sei dabei aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Auch drei weitere Fahrzeuginsassen seien verletzt worden.

Der genaue Unfallhergang sei noch unklar, hieß es von der Polizei. Auch ein zweiter Wagen war demnach in den Unfall verwickelt.

