Frau wird an Bahnübergang von Zug erfasst und stirbt

Eine Frau ist in Niederbayern von einem Zug erfasst worden und danach gestorben. Sie habe am Donnerstag einen nicht beschrankten Bahnübergang betreten und dabei vermutlich den heranfahrenden Zug nicht gesehen, teilte die Polizei mit. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle nahe Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) ihren schweren Verletzungen. Der Notarzt habe nur noch ihren Tod feststellen können. Der genaue Unfallhergang muss nach Polizeiangaben noch ermittelt werden.

