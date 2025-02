Frau von Traktor erfasst und in Graben geschleudert

Blaulicht - Die schwer verletzte Fußgängerin wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) - Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Eine Fußgängerin wird bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor schwer verletzt. Der Fahrer soll von der Sonne geblendet worden sein.

Eine Fußgängerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim schwer verletzt worden. Der 30-jährige Traktorfahrer habe die Frau am Samstagnachmittag in Burghaslach aufgrund der tief stehenden Sonne übersehen, teilte die Polizei mit.

Er erfasste die 52-Jährige, die am rechten Straßenrand unterwegs war, mit dem hinteren rechten Reifen seines Traktors, hieß es. Durch den Zusammenstoß wurde sie in den Straßengraben geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte ins Krankenhaus.

