Frau verursacht Unfall mit über 2 Promille

Eine 40 Jahre alte Frau hat in Rödental (Landkreis Coburg) mit über 2 Promille und ohne Führerschein einen Autounfall verursacht. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Schaden wurde mit 20.000 Euro beziffert. Die Frau war mit ihrem 18 Jahre alten Beifahrer im Auto unterwegs, als sie am Steuer plötzlich kurz das Bewusstsein verlor. Ihr Beifahrer wollte noch rettend ins Lenkrad greifen, konnte aber den Unfall nicht verhindern. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Auto, das in einer Hofeinfahrt abgestellt war. Außerdem erfasste es eine Straßenlaterne und kam erst dann zum Stehen.

Da die Fahrerin nach Alkohol roch, führte die Polizei einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 2 Promille anzeigte. Sie kam zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Außerdem stellte sich heraus, dass sie keinen Führerschein besaß. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei leitete wegen des Unfalls am Montag Ermittlungen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

