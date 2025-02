Frau und Tochter auf Spielplatz niedergestochen - Anklage

Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth - Die Frau war an dem Tatabend mit ihren drei Kindern auf den Spielplatz. Dort griff der Mann sie an. - Foto: Daniel Karmann/dpa

An einem Sommerabend geht ein Mann vor den Augen zahlreicher Menschen auf seine von ihm getrennte Frau und die Tochter los. Sein Motiv ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft klar.

Wegen eines Messerangriffs auf seine von ihm getrennte Ehefrau und seine Tochter auf einem Spielplatz in Mittelfranken hat die Staatsanwaltschaft einen 40-Jährigen angeklagt. Diesem werde versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung in drei Fällen vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde.

Der Verdächtige soll im vergangenen Juli in Hersbruck der Frau mehrmals in den Kopf und den Oberkörper gestochen haben. Diese überlebte nach Angaben der Staatsanwaltschaft nur dank einer Notoperation. Seiner 15-jährigen Tochter soll der Syrer außerdem in den Bauch gestochen und diese am Arm verletzt haben, als ihn diese von der Tat abhalten wollte. Auch sie musste demnach notoperiert werden.

Sohn und Passanten eilen zu Hilfe

Eine Freundin der Mutter sei ebenfalls eingeschritten und habe Schnittwunden erlitten, als sie den Verdächtigen habe wegziehen wollen, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Erst als der zwölfjährige Sohn den Mann festgehalten habe und zahlreiche Passanten dazu gekommen seien, habe dieser aufgehört.

Der 40-Jährige war damals zu Fuß geflüchtet. Die Polizei konnte ihn aber kurze Zeit später in der Innenstadt festnehmen. Er sitzt seither in Untersuchungshaft und hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. Aus Sicht der Anklage hatte der Mann aus niedrigen Beweggründen versucht, seine Ex-Partnerin zu töten, „weil dieser aus übersteigertem Besitzdenken die Trennung nicht akzeptieren wollte.“

Das Landgericht muss nun entscheiden, ob es zu einem Prozess kommt.

© dpa-infocom, dpa:250210-930-370409/1