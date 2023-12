Eine Frau hat sich mit ihrem Auto in Niederbayern überschlagen und ist gestorben. Sie soll beim Überschlag am Montagvormittag aus ihrem Auto geschleudert worden sein, wie es von der Polizei hieß. Die 54-Jährige kam demnach aus unbekannter Ursache allein bei Drachselsried (Landkreis Regen) von der Fahrbahn ab. Trotz versuchter Reanimation starb die Frau noch an der Unfallstelle.

