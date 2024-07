Frau stürzt beim Fensterputzen aus dem ersten Stock

Rettungshubschrauber (Symbolbild) - Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte 74-Jährige in ein Krankenhaus. (Symbolbild) - Foto: Stefan Sauer/dpa

Eine 74-Jährige verliert den Halt und fällt aus dem geöffneten Fenster kopfüber auf die Straße. Ein Rettungshubschrauber bringt die schwer verletzte Frau ins Krankenhaus.

Eine Frau hat in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) beim Fensterputzen den Halt verloren und ist durch das geöffnete Fenster im ersten Stock kopfüber auf die Straße gestürzt. Zeugen setzten am Mittwoch einen Notruf ab und übernahmen die Erstversorgung, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte 74-Jährige in ein Krankenhaus. Ihr Zustand sei stabil, sagte eine Sprecherin der Polizei.

