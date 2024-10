Frau stürzt bei Wanderung zehn Meter tief und wird verletzt

Eine 69 Jahre alte Frau stürzt im Berchtesgadener Land rund zehn Meter in die Tiefe und landet in einem Gebirgsbach. Die Ersthelfer verhindern, dass sie im kalten Wasser abtreibt.

Eine 69 Jahre alte Frau ist bei einer Bergwanderung in der Almbachklamm im Berchtesgadener Land rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen zog sich die Frau mittelschwere Verletzungen zu, wie die Bergwacht mitteilte. Die Frau verlor nach den Angaben am Samstag bei Marktschellenberg das Gleichgewicht und rutschte auf einer regennassen Brücke aus. Sie stürzte demnach über einen felsigen Steilhang in einen Gebirgsbach. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass die Frau im kalten Wasser abtreibt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:241006-930-252744/1