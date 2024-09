Frau streamt sexuelle Belästigung - Mann in U-Haft

Eine Frau wird auf dem Heimweg von einem Mann angesprochen. Er soll ihr gegen ihren Willen bis in ihre Wohnung gefolgt sein. Schließlich greift die Polizei ein - wegen eines Livestreams.

Während sie von einem Mann bedrängt wurde, hat eine Frau in Weiden in der Oberpfalz einen Livestream über die sozialen Medien gestartet. Ein Zuschauer habe daraufhin die Hamburger Polizei verständigt, teilte die Polizei mit. Die Polizei in Weiden habe so von dem Vorfall erfahren und den Mann schließlich festgenommen.

Den Angaben nach befand sich die 37-Jährige in der Nacht zum Samstag auf dem Heimweg, als der 34-Jährige sie ansprach. Trotz ihrer Ablehnung soll er sie weiter sexuell bedrängt haben und ihr nach Hause gefolgt sein. Er soll auch ihre Wohnung betreten haben. Durch den Livestream wollte die Frau laut Polizei auf ihre Situation aufmerksam machen.

Ein Ermittlungsrichter erließ laut Polizei am Sonntag Haftbefehl gegen 34-Jährigen, er sitzt seitdem im Untersuchungsgefängnis. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Sexualdelikts übernommen.

