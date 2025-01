Frau stirbt bei Frontalzusammenstoß in Niederbayern

Auf der Bundesstraße 12 fährt eine 60-Jährige mit ihrem Auto gegen einen entgegenkommenden Kleinbus. Für sie kommt jede Hilfe zu spät.

Beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem entgegenkommenden Kleinbus ist eine 60-Jährige in Röhrnbach (Landkreis Freyung-Grafenau) ums Leben gekommen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 46 Jahre alte Fahrer des aus Tschechien kommenden Kleinbusses wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Weitere Menschen befanden sich nicht in den Autos.

Die Polizei geht davon aus, dass die 60-Jährige aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zum Zusammenstoß. Hinweise auf eine wetterbedingte Ursache wie Glätte oder Nebel gebe es nicht, hieß es. Neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei war auch ein Gutachter vor Ort. Der Schaden soll im fünfstelligen Bereich liegen. Die Bundesstraße 12 war für rund drei Stunden auf Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt.

