Eine 73-Jährige ist bei Waldarbeiten in Affing (Landkreis Aichach-Friedberg) von einem Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Sie starb am Dienstag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gemeinsam mit ihrem 75 Jahre alten Ehemann hatte die Frau einen Baum gefällt, sagte eine Sprecherin. Ein weiterer Baum stürzte daraufhin ebenfalls um und traf die Frau. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

