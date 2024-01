Frau soll Mann in Bar mit Messer angegriffen haben: Haft

Eine 25-Jährige soll einen Mann in einer Bar in Augsburg mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Frau sitzt seit Sonntag wegen des Verdachtes des versuchten Mordes in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich beide vor dem Vorfall am Samstag nicht, heißt es weiter.

Die Frau soll den 43-jährigen Mann in einer Bar angesprochen haben. Als beide dann in einen anderen Teil der Bar gingen, soll sie ihn dort mit einem Messer angegriffen haben. Die Polizei nahm die Tatverdächtige noch vor Ort vorläufig fest. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Weitere Details zu den Hintergründen waren zunächst nicht bekannt.

