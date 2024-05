Eine Frau ist bei ihrer Landung mit einem Hängegleiter im Landkreis Traunstein auf dem Boden aufgeschlagen und hat sich beide Arme gebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 28-Jährige vom Unternberg nach Ruhpolding geflogen. Wieso sie bei der Landung so schwer aufschlug, war zunächst unklar. Vermutlich sei es ein Flugfehler gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau kam nach dem Unfall am Sonntag in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:240528-99-186150/3