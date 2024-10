Frau reist nach Rückführung noch am selben Tag wieder ein

Das ging schnell: Nachdem sie am Morgen nach Tschechien zurückgeführt wurde, reiste eine 34-Jährige noch am selben Tag wieder nach Deutschland ein. Doch die Bundespolizei stoppte sie.

Noch am selben Tag ihrer Rückführung ist eine 34-Jährige von der Bundespolizei bei der illegalen Einreise nach Bayern erwischt worden. Die Frau war am Dienstag vom Frankfurter Flughafen aus nach Prag zurückgeführt worden, weil gegen sie ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland besteht, wie eine Sprecherin der Bundespolizei mitteilte.

Am Abend desselben Tages trafen Bundespolizisten die Frau in einem Zug von Prag nach Deutschland an. Bei der Kontrolle auf Höhe von Furth im Wald in der Oberpfalz gab die Frau demnach zunächst an, ihren Reisepass verloren zu haben. Die Bundespolizisten fanden diesen schließlich im Gepäck der Frau und wiesen sie erneut nach Tschechien zurück.

© dpa-infocom, dpa:241016-930-261764/1