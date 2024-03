Frau prallt mit Auto gegen Baum: Lebensgefährlich verletzt

Eine Autofahrerin ist im Landkreis Kelheim mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall passierte am späten Dienstagnachmittag auf der B16, zwischen Abensberg und Kelheim in Niederbayern, wie die Polizei am Abend mitteilte. Kurz nach Abensberg sei der Wagen von der Fahrbahn abgekommen und schließlich mit der Beifahrerseite gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr geborgen und per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die B16 war rund drei Stunden rund um die Unfallstelle vollständig gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:240326-99-475218/2