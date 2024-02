Ein Wohnungsbrand ereignete sich am Dienstagabend in Kranzberg. − Symbolbild: Philipp von Ditfurth/dpa

Die Feuerwehr hat eine 62-jährige Frau nach einem Wohnungsbrand in Kranzberg (Landkreis Freising) tot geborgen.









Ihr 73-jähriger Ehemann konnte sich am späten Dienstagabend selbst in Sicherheit bringen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er habe jedoch eine schwere Rauchvergiftung erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.



Seine Frau war bereits tot, als die Einsatzkräfte sie aus der Wohnung bargen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.

− dpa