Frau mutmaßlich getötet - Polizei bittet um Hinweise zu Auto

Eine 49-Jährige aus dem Nürnberger Land verschwindet spurlos. Ihr getrennt lebender Ehemann steht im Verdacht, sie getötet zu haben. Ermittler erhoffen sich nun Hinweise zu seinem Auto.

Im Fall einer mutmaßlich getöteten Frau in Mittelfranken erhoffen sich die Ermittler Hinweise zum Auto des tatverdächtigen Ehemanns. Polizei und Staatsanwaltschaft veröffentlichten ein Foto des Wagens und baten um Hinweise von Menschen, die das Fahrzeug zwischen Donnerstag und Sonntag gesehen haben. Dabei interessiert die Ermittler insbesondere, ob sich das Auto in der Nähe von Gewässern um Pommelsbrunn (Landkreis Nürnberger Land) befunden hat. Konkrete Hinweise zu einem möglichen Verbleib der Frau gibt es demnach bislang nicht.

Verdächtige Spuren im Wohnhaus gefunden

Die 49-Jährige wurde zuletzt am Freitagmorgen lebend gesehen. Ihre erwachsenen Kinder meldeten sie am Samstag bei der Polizei als vermisst. Spuren im Wohnhaus in Pommelsbrunn deuten laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth darauf hin, dass die Frau getötet wurde. Nähere Angaben zu den Spuren machte die Sprecherin nicht.

Ein Verdacht richtet sich derzeit gegen den 51 Jahre alten getrennt lebenden Ehemann. Nach Vernehmungen erließ ein Richter gegen ihn Haftbefehl wegen Totschlags. Der Mann schweigt den Angaben zufolge bislang.

Die Suche nach der Frau ging am Dienstag unter anderem mit einem Hubschrauber im Bereich um den Wohnort der Frau weiter.

© dpa-infocom, dpa:241001-930-248940/1