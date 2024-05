Frau mit über drei Promille am Steuer erwischt

Mit über drei Promille ist eine Frau im Landkreis Schweinfurt am Steuer erwischt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Zeugen die betrunkene 63 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Euerbach beobachtet und ihr den Autoschlüssel weggenommen. Ein von herbeigerufenen Beamten durchgeführter Atemalkoholtest zeigte dann rund 3,2 Promille an. Die 63-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

© dpa-infocom, dpa:240524-99-150603/2