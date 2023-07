Frau mit Kopftuch rassistisch angegriffen: U-Haft

Blaulicht - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Wegen rassistischer Beleidigungen und eines körperlichen Angriffs auf eine Frau mit Kopftuch in Unterfranken sitzt eine 36-Jährige in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, hatte die Frau die Passantin am Montag beleidigt und körperlich angegangen. Später habe die Verdächtige zudem den Hitlergruß gezeigt. Verletzt wurde die Frau bei dem Vorfall demnach nicht.

Als Polizeibeamte die Angreiferin ansprachen, habe diese aggressiv reagiert. Die Beamten hätten die 36-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei sei eine Polizistin leicht verletzt und von der Angreiferin ebenfalls rassistisch beleidigt worden. Am Dienstag habe ein Richter Untersuchungshaft wegen des Angriffs auf Polizisten, der Beleidigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen die Frau erlassen.

