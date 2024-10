Frau in München von Gastherme eingeklemmt - Verletzungen

Feuerwehr - Symbolbild - Zu einem außergewöhnlichen Einsatz rückt die Feuerwehr in München am Wochenende aus. (Symbolbild) - Foto: Niklas Treppner/dpa

In München stürzt in einer Wohnung eine Gastherme um - und kracht auf eine 71-Jährige. Beherzt greifen Nachbarn ein und nehmen mit einer kreativen Lösung Druck von den eingeklemmten Beinen der Frau.

Eine Frau ist in München von einer umgekippten Gastherme eingeklemmt und dabei verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte die 71-Jährige am Samstag nach einer ersten Versorgung mit mittelschweren Verletzungen zur Behandlung in eine Klinik, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Anrufer hatte den Einsatzkräften am Abend mitgeteilt, dass die Seniorin in ihrer Wohnung unter der umgestürzten Gastherme eingeklemmt lag.

Als die Feuerwehrleute eintrafen, hatten Nachbarn bereits Büchern aufgestapelt und die Gastherme damit unterbaut, um etwas Druck von den Beinen der Frau zu nehmen, wie es hieß. Die Einsatzkräfte hoben das umgestürzte Teil an und stellten es auf. Warum die Gastherme umfiel, war zunächst nicht bekannt.

