Frau in Franken imitiert Pferd, galoppiert wiehernd davon - und will Polizist schlagen

−Symbolbild: dpa

Kurioser Polizeieinsatz kürzlich im mittelfränkischen Ansbach: Eine Frau mimte ein Pferd, galoppierte wiehernd vor einer Streifenbesatzung davon und holte schließlich zum Schlag gegen einen der Beamten aus.









Lesen Sie auch: Autofahrer parkt Wagen auf Deggendorfer Wiese und frisst nackt und muhend Gras



Wie die Polizeiinspektion Ansbach der Mediengruppe Bayern mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits vergangene Woche. Eine Streifenbesatzung stellte demnach am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der

Kanalstraße eine 42-Jährige fest, die dem Wetter nicht angepasste Kleidung trug. Die Frau war nur mit einem nassen T-Shirt bekleidet und barfuß unterwegs.



Auf Ansprache durch die Streifenbesatzung reagierte die 42-Jährige „psychisch auffällig“, wie die Polizei schreibt. Sie schrie demnach laut herum, „imitierte dabei Tiergeräusche und mimte dann ein Pferd und galoppierte wiehernd davon“. Als die Beamten die 42-Jährige eingeholt hatten, holte diese unvermittelt aus und schlug mit voller Wucht in Richtung des Gesichts eines Polizeibeamten. Dieser konnte den Schlag aber abfangen und die 42-Jährige unter Kontrolle bringen.



Lesen Sie auch: Nackt grasender Autofahrer geht viral: Addnfahrer liest seinen Fans PNP-Artikel vor





„Pferd“ ins Bezirkskrankenhaus gebracht





Im weiteren Verlauf musste die 42-Jährige aufgrund ihrer psychischen Auffälligkeiten im Bezirkskrankenhaus untergebracht werden.

Gegen die 42-Jährige wird wegen versuchter Körperverletzung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich ermittelt.