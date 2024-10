Frau im Taxi belästigt - Fahndung nach Fahrer

Im Taxi sollten Frauen auch nachts sicher nach Hause kommen. Sollte man meinen. Eine andere Erfahrung machte eine Besucherin in München.

Ein Taxifahrer hat in München bei einer nächtlichen Fahrt eine 32 Jahre alte Kundin belästigt. Der Mann sei während der Fahrt zudringlich geworden, teilte die Polizei mit.

Die aus der Region Augsburg stammende Frau wollte in der Nacht zum vergangenen Sonntag - dem letzte Wiesntag - von der Donnersberger Brücke nach Pasing. Der Taxifahrer habe die Frau mehrmals unsittlich am Oberkörper berührt und sie geküsst, berichten die Beamten. Dazu habe er mehrfach angehalten. Am Ziel konnte 32-Jährigen aus dem Taxi flüchten - der Taxifahrer sei weitergefahren.

Die Frau verständigte eine Freundin, die den Notruf 110 alarmierte. Eine sofortige Fahndung nach dem Taxi blieb dennoch erfolglos.

Die Frau war zunächst an der Donnersberger Brücke in ein bereits besetztes Taxi eingestiegen. Ob sonst kein Wagen verfügbar war, blieb offen - Samstagnacht und zudem am letzten Oktoberfest-Wochenende kann es in der Gegend durchaus Engpässe geben. Nachdem der Fahrer den anderen Fahrgast namens Patrick an der Theresienwiese abgesetzt hatte, nahm er Kurs auf Pasing - wo sich das Sexualdelikt ereignete.

© dpa-infocom, dpa:241010-930-256834/1