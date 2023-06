Frau im Englischen Garten vergewaltigt: Mann vor Gericht

Justitia - Eine Figur der blinden Justitia. - Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Weil er eine Frau im Englischen Garten vergewaltigt haben soll, muss sich ein 30-Jähriger heute ab 9.00 Uhr vor dem Landgericht München I verantworten. Laut Anklage fiel er in einer Julinacht des vergangenen Jahres in einem Gebüsch nahe dem Monopteros-Bauwerk über das Opfer her. Die Frau, die sich nach Kräften gewehrt habe, habe durch den Angriff mehrere Verletzungen erlitten. Der Angeklagte habe erst von ihr abgelassen, als andere Menschen auf ihre Schreie aufmerksam wurden.

Zudem ist der Mann wegen sieben anderer Taten angeklagt, bei denen er sich auf exhibitionistische Weise gegenüber Frauen entblößt und masturbiert haben soll. In einem dieser Fälle griff er laut Staatsanwaltschaft ebenfalls ein Opfer an. Für das Verfahren sind sechs Prozesstage bis Ende des Monats angesetzt.

© dpa-infocom, dpa:230611-99-18126/2