Frau gerät unter eigenes Auto und stirbt

Eine ältere Frau ist in Niederbayern unter ihr eigenes Auto geraten und gestorben. Für eine Brennholzlieferung wollte sie am Donnerstag in Kößlarn (Landkreis Passau) Platz machen und ihr Auto umparken. Dabei stieg sie nach ersten Ermittlungen aus und ging hinter ihr Fahrzeug. Nach Polizeiangaben stellte sie die Gangschaltung dabei wohl versehentlich nicht auf «neutral», sondern legte den Rückwärtsgang ein. Der Wagen sei daraufhin losgefahren und die Frau darunter geraten. Sie wurde so schwer verletzt, dass ein Notarzt ihr nicht mehr helfen konnte. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Gutachter, um den Unfallhergang zu klären.

