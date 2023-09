Frau folgt in München ihrem Navi auf Bahngleise

Polizei - Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. - Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Eine 25-jährige Frau ist in München stur einer Navigations-App gefolgt und am Ostbahnhof durch ein Loch im Zaun auf die Bahngleise gelaufen. Wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte, musste deswegen am Freitag eine vom Flughafen zum Ammersee fahrende S-Bahn gegen 21 Uhr eine Schnellbremsung ausführen. Der Zug sei «circa fünf Meter vor der Frau zum Stillstand gekommen».

Die junge Frau sei «deutlich sichtbar alkoholisiert» gewesen, habe aber einen Atemalkoholtest verweigert, sagte ein Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft habe darauf eine Blutentnahme angeordnet, das Ergebnis aus der Rechtsmedizin stehe noch aus. Gegen die Frau wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Fahrgäste in der S8 seien nicht verletzt worden.

