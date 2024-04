Eine Frau ist mit ihrem Auto in Schwaben gegen einen Baum geprallt und gestorben. Die 24-Jährige sei vor dem Unfall am Montag bei Baisweil (Landkreis Ostallgäu) mit ihrem Wagen von der Bundesstraße 16 abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Grund dafür blieb zunächst unklar. Bei dem Aufprall am Baum sei die Frau eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten zur Ursache des Unfalls.

© dpa-infocom, dpa:240415-99-681284/2