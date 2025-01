Frau bringt gesundes Baby nach schwerem Unfall auf die Welt

Zwei Autos prallen in Schweinfurt aufeinander. In einem Wagen sitzt eine hochschwangere Frau.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schweinfurt sind drei Menschen verletzt worden, darunter eine Hochschwangere. Sie brachte direkt danach ihr gesundes Baby im Krankenhaus auf die Welt, wie die Polizei mitteilte. Für den Unfall verantwortlich sei ein Autofahrer, der laut eigener Aussage zu schnell unterwegs war.

So kam er mit seinem Wagen am Freitagabend gegen den Bordstein an der Straßenseite und stieß dann mit einem links neben ihm mit hoher Geschwindigkeit fahrenden Auto zusammen. In der Folge kam dieses Fahrzeug von seiner Straßenseite in den Gegenverkehr und prallte mit dem Auto der schwangeren Frau zusammen. Die Autos drehten sich beide einmal um die eigene Achse.

Die Frau saß zu dem Zeitpunkt auf dem Rücksitz des Wagens und wurde leicht verletzt. Der Fahrer ihres Autos wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Der Mann in dem anderen Auto verletzte sich leicht. Die Polizei geht nicht von einem Straßenrennen zwischen den Wagen aus. Zuerst berichtete der Bayerische Rundfunk.

