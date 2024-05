Frau bricht zusammen und wird von Ersthelfern gerettet

Eine 70 Jahre alte Fußgängerin ist in München zusammengebrochen und von Ersthelfern gerettet worden. Die Frau lief am Dienstagnachmittag über einen Fußgängerüberweg an einer Kreuzung direkt vor einer Feuerwehrwache, als das Unglück passierte. Als Ersthelfer kümmerten sich zwei Ärzte um die Frau, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Zudem habe ein Feuerwehrmann den Vorfall beobachtet und Notfallrucksack und Defibrillator gebracht. Den Helfern sei es zusammen mit einem Notarzt gelungen, die 70-Jährige zu reanimieren. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240522-99-120264/3