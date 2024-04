Frau besprüht Wildpinkler mit Pfefferspray

Eine Unbekannte fühlte sich wohl derart durch einen Wildpinkler gestört, dass sie den Mann fotografierte. Als er sie darauf anspricht, versprüht sie Pfefferspray.

Eine unbekannte Frau hat am Würzburger Bahnhof einen Mann fotografiert, der an einer Grünfläche uriniert hat. Als der 33-Jährige dies am Freitagmorgen mitbekam und die Frau darauf ansprach, habe diese mit Pfefferspray gesprüht, teilte die Polizei am Samstag mit. Anschließend sei die Frau geflüchtet. Der 33-Jährige wurde den Angaben zufolge an den Augen verletzt und in einer Klinik behandelt. Den Mann erwartet laut Polizei eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und gegen die Frau wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

