Frau belästigt: Helfer mit Messer verletzt

Als ein Helfer einer von drei Männern bedrängten Frau helfen wollte, sind ihm in Unterfranken Schnittwunden zugefügt worden. Der 45-Jährige habe am Donnerstagabend in Partenstein (Landkreis Main-Spessart) beobachtet, wie drei bisher unbekannte Männer eine Frau verbal belästigten, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Männer hätten die Frau zunächst während einer Busfahrt belästigt und seien ihr nach dem Ausstieg gefolgt, was der spätere Helfer beides beobachtet habe. Nachdem er die Männer aufgefordert hatte, von der Frau abzulassen, wurde er laut Polizeiangaben mit einem Messer oder messerähnlichen Gegenstand am Arm verletzt. Die Frau hatte die Männer nach Behördenangaben zuvor mehrfach lautstark abgewiesen. Die Polizei sucht nun nicht nur nach den mutmaßlichen Tätern, sondern auch nach der Frau.

