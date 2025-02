Frau beim Enteisen von Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber - Symbolbild - Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Eine Frau enteist die Scheiben ihres Autos. Plötzlich beginnt der Wagen zu rollen. Sie versucht noch, das Auto zu stoppen - mit fatalen Folgen.

Beim Enteisen ihres Autos ist eine Frau in der Oberpfalz schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kratzte die 68-Jährige in Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf) die Scheiben ihres Wagens frei, als sich das Auto aus ungeklärter Ursache in Bewegung setzte.

Nach Angaben der Polizei versuchte die Frau noch, in den Wagen zu springen, um ihn zu stoppen. Dabei wurde sie jedoch zwischen dem Auto und einer Gartensäule eingeklemmt. Die Feuerwehr habe sie mit einem Spezialwerkzeug befreit, hieß es. Die Schwerverletzte wurde nach Angaben der Polizei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

