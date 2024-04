Frau bei Holzarbeiten von Radlader überrollt und verletzt

Als eine Frau in Unterfranken beim Transport von Holzstämmen hilft, gerät sie unter einen Radlader. Sie wird mit Knochenbrüchen in eine Klinik gebracht.

Bei Holzarbeiten ist eine Frau in Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) unter einen Radlader geraten und dabei überrollt worden. Die 65-Jährige wurde bei dem Unfall am Freitag schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach brach sie sich den Unterschenkel am linken Bein und den linken Unterarm.

Als die Frau und weitere Beteiligte am Abend Holzstämme mit einem Radlader transportierten, lief sie vor dem Fahrzeug her und geriet den Angaben nach dann aus zunächst unbekannter Ursache unter das rechte Vorderrad. Ein Rettungsdienst brachte die Verletzte in eine Klinik.

© dpa-infocom, dpa:240406-99-579806/3