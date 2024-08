Frau bei Fenstersturz schwer verletzt: Polizei sucht Täter

Polizei Blaulicht - Polizeieinsatz in Lappersdorf: Eine Frau ist aus einem Fenster gestürzt und schwer verletzt worden. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

In Lappersdorf bei Regensburg ist eine Frau bei einem Fenstersturz schwer verletzt worden. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus. Die Suche nach dem Täter läuft.

Eine 36-jährige Frau ist schwer verletzt vor einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Regensburg gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie Opfer eines Gewaltdelikts wurde. Gegen 14.30 Uhr ging bei den Beamten am Nachmittag die Meldung ein, dass die Frau aus einem Fenster in Lappersdorf gestürzt sei. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass eine Beziehungstat die Ursache für den Sturz der Frau ist. Sie leiteten eine umfangreiche Fahndung nach einem Tatverdächtigen ein. Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihund waren im Einsatz, bis zum frühen Abend blieb die Suche aber ohne Erfolg. Weitere Details zum Tatverdächtigen nannten die Beamten zunächst nicht.

© dpa-infocom, dpa:240815-930-204411/1