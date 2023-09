Frau bei Baumschneidearbeiten schwer verletzt

Krankenhaus - Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei Baumschneidearbeiten ist in Mittelfranken eine 41-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau habe bei den Arbeiten in der Schaufel eines Radladers gestanden, den ihr 85 Jahre alter Schwiegervater steuerte und aus Versehen in Bewegung setzte, berichtete die Polizei am Mittwoch. Sie war dadurch am Dienstag in Greding (Landkreis Roth) zwischen einem Ast des Baumes und der Schaufel eingeklemmt worden. Die Frau kam mit schweren Verletzungen im Brustbereich in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:230920-99-264628/2