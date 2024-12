Frau aus brennendem Haus gerettet - schwer verletzt

Ein Wohnhaus steht in Flammen. Alle Bewohner können sich retten, bis auf eine 63-Jährige. Sie steht am Fenster, als die Feuerwehr eintrifft.

Bei einem Wohnhausbrand in Leutershausen (Landkreis Ansbach) ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 63 Jahre alte Bewohnerin des Hauses in Mittelfranken stand am Fenster im ersten Obergeschoss und konnte das Gebäude nicht verlassen, wie die Polizei mitteilte. Aus dem Dachfenster des ersten Obergeschosses schlugen demnach bereits starke Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Mithilfe einer Drehleiter wurde die Frau aus dem brennenden Haus gerettet. Sie kam mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Alle weiteren Bewohner verließen das Haus selbstständig. Die Löscharbeiten dauerten demnach die ganze Nacht an. Im Verlauf griff das Feuer laut Polizei auch auf die angrenzende Scheune über. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Der Schaden liege im hohen sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.

© dpa-infocom, dpa:241201-930-304740/1