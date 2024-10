Frau auf Wiesn im Festzelt vergewaltigt

Auf dem Münchner Oktoberfest soll ein Mann eine Besucherin im Beisein ihrer Freunde vergewaltigt haben. Wenig später wird der Verdächtige festgenommen.

Ein Mann soll eine Frau auf dem Münchner Oktoberfest vergewaltigt haben und weggelaufen sein. Die 25-Jährige war laut Polizei am Sonntag mit Freunden in einem Festzelt, als der 41-Jährige ihr von hinten unter den Rock gegriffen haben und mit den Fingern in sie eingedrungen sein soll. Der Verdächtige soll kurz darauf von der Frau abgelassen haben und in Richtung Ausgang gelaufen sein.

Die 25-Jährige und ihre Freunde verfolgten den Angaben zufolge den Mann und wandten sich an den Sicherheitsdienst. Dieser habe den Verdächtigen festgehalten und die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen fest. Ob er in Untersuchungshaft genommen wird, sollte ein Ermittlungsrichter heute entscheiden.

