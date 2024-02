Frau (89) von Autofahrer (93) im Schritttempo gestreift: Schwer verletzt

Zu einem Unfall mit einer schwer verletzten 89-jährigen Fußgängerin ist es am Samstag gegen 13.20 Uhr in Hauzenberg (Landkreis Passau) gekommen.









Die 89-jährige Frau überquerte die Josef-Greschniok-Straße, ohne laut Augenzeugen großartig auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 93-jähriger Autofahrer bremste seinen VW, als er die Frau bemerkte, fast bis zum Stillstand ab. Dennoch konnte er einen Anstoß mit ihr nicht verhindern.



Die Seniorin fiel nach hinten und verletzte sich schwer an Kopf und Beinen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 93-jährige Fahrer blieb unverletzt, auch sein Auto wies keinen Schaden auf. „Ein Vorwurf konnte ihm bis dato nicht gemacht werden“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

− kse